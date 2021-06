Schlaflabor für zu Hause - Salzburger Forscher arbeiten an erholsamer Nachtruhe für alle

Obwohl sich die Mehrheit der Menschen, die mit Schlafstörungen zu kämpfen haben, erst gar nicht in Behandlung begibt, sind die rund 60 Schlaflabore in Österreich überlastet. Ein in Salzburg entwickeltes "Virtual Sleep Lab" soll Abhilfe schaffen.

SN/twinsterphoto - stock.adobe.com Ruhe sanft - ein Wunschdenken für viele. Nur jeder Siebte, der ein Schlafproblem hat, spricht darüber mit seinem Arzt.