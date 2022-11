Der Chef des Salzburger Schlaflabors über seine Sicht auf das Schlafen und Träumen

Schlaf gut. Manuel Schabus leitet das Schlaflabor an der Universität Salzburg. Was er zu erzählen hat, ist aber gar nicht zum Gähnen.

Manuel Schabus ist Neurowissenschafter, Psychotherapeut, Psychologe und tätig in der Gehirnforschung. Sein Schlaflabor, das an der Universität Salzburg und in Hellbrunn verortet ist, so sagt er, ist das einzige dieser Art in Österreich, da es sich vor allem mit Grundlagenforschung beschäftigt. Wie Babys schlafen, was wir im Schlaf lernen und wie wir diesen mit modernen Apps verbessern können - das interessiert den Forscher. Eine solche App hat Schabus etwa mit seinem Uni-Spin-off Nukkuaa entwickelt.

Schlafprobleme: Dem Rhythmus der ...