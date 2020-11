Schlaganfall: Antidepressiva verbessern nicht bleibende Defizite

Eine seit einigen Jahren unter Schlaganfall-Spezialisten heiß diskutierte Frage ist erledigt: Trotz anfänglicher Hinweise auf einen möglichen positiven Effekt hat sich jetzt in groß angelegten wissenschaftlichen Studien gezeigt, dass "Prozac & Co.", also moderne Antidepressiva, keine Wirkung auf die bleibenden Beeinträchtigungen nach einem Schlaganfall haben. Zwei dieser Untersuchungen wurden am Wochenende bei der Online-Weltschlaganfall-Konferenz (ESO-WSO2020) präsentiert.

