Vermutungen werden bestätigt: Das Augenmerk liegt auf Stickoxiden und Feinstaub.

Die hohe Luftbelastung in Großstädten oder in Regionen mit ausgeprägten Inversionswetterlagen könnte ein Risikofaktor für schwere Krankheitsverläufe nach einer Infektion mit dem neuen Coronavirus sein. Gerade die hohe Todesrate in Norditalien wird schon länger unter Experten unter anderem mit der ...