Schulbeginn: Was bringen die neuen Lehrpläne?

Sollen Schüler noch die Namen von Kaisern lernen? Oder braucht es heute vor allem Finanzwissen? Jetzt treten wieder einmal neue Lehrpläne in Kraft. Ob sie viel bringen, ist umstritten. Und: Was noch zusätzlich gelernt werden sollte, da gibt es viele Ideen. Fragt man aber, was man in der Schule weglassen könnte, wird es recht still.

BILD: SN/DAPD Viele wissen, was Schüler noch zusätzlich lernen sollten. Aber was kann man weglassen?