Schuppentiere bekommen eine eigene Intensivstation

Schuppentiere sind die meistgeschmuggelten Säugetiere der Welt. Vor allem, da ihre Schuppen teuer gehandelt werden. Tierschützer werden nun an geheimen Orten aktiv.

Wegen ihres eigenwilligen Körperbaus werden Schuppentiere auch Tannenzapfentiere genannt. Wie ein schwerer Tannenzapfen hängt auch dieser Patient im Johannesburg Wildlife Veterinary Hospital an der Schulter von Wildtierexpertin Nicci Wright. Seine Pfote mit den scharfen Krallen hat sie in einen dicken Verband gepackt. Auf dem Rücken des Tiers klafft ein Loch, etwa zehn Zentimeter im Durchmesser. Dort haben Wilderer eine seiner Hornschuppen ausgerissen. "Das ist so, als würde man uns einen Fingernagel ziehen, der direkt mit dem Muskel verbunden ist", erzählt ...