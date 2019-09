Wer allergisch auf Katzen ist, konnte sich bisher keine als Haustier zulegen. Eine Impfung der Katze soll dies künftig möglich machen. Sie schützt aber nur gegen die Allergene des eigenen Tiers.

Die Freude an einer Katze endet meist da, wo der geliebte Stubentiger allergische Reaktionen auslöst. Wer unter einer Katzenallergie leidet, versucht in der Regel, Katzen zu meiden. So können Katzenallergiker weder eine Katze besitzen noch Orte aufsuchen, wo Katzen leben ...