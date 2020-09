Schwangere mit Corona: Mehr Frühgeburten, weniger Fieber

In einer Studie zeigt sich: Schwangere mit einer Coronainfektion haben leichtere Symptome als nicht schwangere Infizierte. Was ihre Immunabwehr unterscheidet und wo Risiken liegen.

Kein Alkohol, kein rohes Fleisch, ausreichend Folsäure, regelmäßig cremen - die Liste ist lang. Schwangere Frauen werden schon in den ersten Wochen ihrer Schwangerschaft von einer Flut an Ratschlägen überrollt. Dabei haben sie ohnehin eine Doppellast zu tragen. Seit Beginn der Coronapandemie kam noch eine weitere Sorge hinzu: Kann Covid-19 eine Schwangerschaft gefährden?

Eine neue Publikation um das Forscherteam des WHO Collaborating Centre for Global Women's Health an der Universität von Birmingham wertete dazu die Ergebnisse von insgesamt ...