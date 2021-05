Schwangere werden nun priorisiert geimpft - was sagt die Forschung?

Lange Zeit war man zurückhaltend bei der Impfung von Schwangeren. Jetzt werden sie sogar bevorzugt geimpft.

Erkranken schwangere Frauen an Corona, so haben sie ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf. Auch die Gefahr von Schwangerschaftsvergiftungen und Fehlgeburten steigt an. Trotzdem wurden Schwangere lang nicht im Impfplan berücksichtigt. Es fehlten eindeutige Studiendaten, hieß es.

Vergangenen Mittwoch sprach sich das Nationale Impfgremium (NIG) nun eindeutig für eine Coronaimpfung bei Schwangeren aus. "Insbesondere zu mRNA-Impfstoffen wurden mittlerweile Daten publiziert, weshalb bei der Impfung von Schwangeren mRNA-Impfstoffe zu bevorzugen sind", besagen die aktualisierten Anwendungsempfehlungen des NIG.

