Schweden will Satelliten in das All schießen

Aus dem Norden Schwedens sollen in nicht allzu ferner Zukunft Satelliten in den Weltraum geschickt werden.

Die schwedische Regierung hat beschlossen, die Infrastruktur im Raumfahrtzentrum Esrange östlich von Kiruna weiter zu modernisieren, damit Satellitenstarts von der Anlage möglich werden. Das gab Forschungsministerin Matilda Ernkrans am Mittwoch während der offiziellen Eröffnung einer neuen Testanlage in dem Stützpunkt bekannt. Damit könne weiter auf das Ziel hingearbeitet werden, ab 2022 kleine Satelliten ins All schießen zu können, teilte die staatliche Betreibergesellschaft SSC mit. "Das bedeutet, dass Schweden eines der sehr wenigen Ländern mit der Fähigkeit sein wird, kleine Satelliten zu starten", wurde Ernkrans in einer SSC-Mitteilung zitiert.

Quelle: Dpa