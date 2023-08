Schweine befreien einander aus misslichen Lagen

Schweine sind so nett, einem ausgeschlossenen Artgenossen die Türe aufzumachen, berichtet ein Forscherteam mit österreichischer Beteiligung. Gestresstes Quieken des weggesperrten Gruppenmitglieds steigern seine Befreiungschancen zusätzlich. Die Tiere helfen anderen also gezielt, schrieben die Forscher im Fachmagazin "Proceedings of the Royal Society B". Sie machen das selbstlos oder aus Eigennutz, um Sozialkontakt mit dem abhandengekommenen Schwein pflegen zu können.

BILD: SN/APA/DPA/CARSTEN REHDER Artgenossen öffnen Ausgeschlossenen rasch die Stalltür