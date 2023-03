Schweizer Forscher entdeckten neue Angriffsmöglichkeit gegen Masern

Bisher war gegen diese sehr ansteckende Krankheit kein antivirales Medikament möglich. Aber: Weil das menschliches Masern- und das Hundestaupe-Virus eng verwandt sind, sind nun neue Arzneimittel wahrscheinlich.

Schweizer Forschende haben das Andock-Protein des für Hunde tödlichen Staupe-Virus bestimmt. Damit ist laut den Forschenden der Grundstein für die Entwicklung eines Medikaments gegen das Staupe-Virus gelegt. Der Ansatz kann auch zur Bekämpfung des ähnlichen Masernvirus genutzt werden. Ein maßgeschneiderter Wirkstoff könnte das Andock-Protein gezielt blockieren und so das Eindringen des Virus in die Wirtszelle verhindern, hieß es in einer Mitteilung der Universität Bern.

Menschliches Masern- und Hundestaupe-Virus sind eng verwandt

Das Masernvirus des Menschen und das Hundestaupevirus (Canine Distemper Virus, CDV) sind eng verwandt. Sie gehören beide zur Gattung Morbillivirus. Das sind hochansteckende RNA-Viren, die von einer Hülle umgeben sind, auf der ihre Andock-Proteine herausragen - ähnlich wie das Spike-Protein beim Coronavirus. Beide Viren schleusen sich mit dem gleichen Mechanismus in Zellen ein. Ein Medikament, dass das Andock-Protein blockiert, kann also sowohl gegen Masern, als auch gegen Staupe wirken.

Masern: Antivirales Medikament wäre eine großer Fortschritt

Obwohl gegen Masern ein Impfstoff zur Verfügung steht, sterben daran gemäß der Mitteilung immer noch über 100.000 Menschen pro Jahr. Ein antivirales Medikament könnte laut den Forschenden eine gute Ergänzung darstellen. Auch bei CDV würden Medikamente die Behandlung von infizierten gefährdeten Arten in Gefangenschaft, zum Beispiel Pandas, unterstützen. Bisher ist kein solches Medikament gegen Morbilliviren zugelassen.

Die Studie wurde von Forscherinnen und Forschern der Universität Bern und der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften durchgeführt und im Fachjournal "Proceedings of the National Academy of Science" (Pnas) veröffentlicht. Um das Andock-Protein zu bestimmen, kühlten die Forschenden Proben des Virus auf minus 180 Grad Celsius ab und vergrößerten es mit einem Elektronenmikroskop um das 100.000-fache.