Von 7. bis 9. November wird das Science-Theater "Big Bang"in der ARGEkultur aufgeführt. Bei dem interaktiven Stück kann das Publikum versuchen, die Apokalypse zu verhindern.

Der Oktober 2023 ist in Österreich der wärmste seit Messbeginn. Die Klimakrise spitzt sich zu, die Welt geht unter. So wird das Publikum diese Woche bei dem Game-Theater "Big Bang" in der ArgeKultur Salzburg begrüßt. An diesem Abend bleibt ihm ...