Sehnsucht nach einfachen Wahrheiten: Denken wir nur noch in schwarz-weiß?

In Zeiten der Unsicherheit sehnen sich viele nach simplen Erklärungen. Doch die helfen meist nicht weiter. Warum wir lernen müssen, mit Widersprüchen zu leben.

Oft scheint es, als würden sich im Alltag nur noch verfeindete Lager gegenüberstehen: "Kriegstreiber" auf der einen Seite, "Putin-Versteher" auf der anderen, "Covidioten" hier, "Schlafschafe" dort.

Die Fronten wirken in aktuellen politischen Fragen verhärtet, beim Ukraine-Krieg, bei der Inflation, beim Coronavirus. Und nicht wenige Zeitgenossen fühlen sich im Besitz der Wahrheit, ihr Weltbild lässt sich klar in Schwarz-Weiß-Farben ausmalen - nachzulesen auch bei den Social-Media-Kommentaren zu SN-Artikeln, in denen es etwa heißt:

Jetzt wollen sich alle ...