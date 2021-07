Selbst zivilisationsfremde Völker können kranke Personen problemlos erkennen

Menschen können am Gesicht von Erkrankten ablesen, dass diese nicht gesund sind. Auch zivilisationsferne Völker, die westliche Gesichter kaum oder gar nicht kennen, können mit großer Sicherheit kranke Westeuropäer identifizieren. Zu diesem Schluss kommt eine in der Fachzeitschrift "Proceedings of the Royal Society B" veröffentlichte Studie des Karolinska-Instituts in Stockholm.

SN/stock.adobe.com/romario ien Krankheit ist aus dem Gesicht ablesbar – auch in weniger deutlichen Fällen als diesem hier.