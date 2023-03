Einmal nicht mehr müssen. Dramaturg John von Düffel hat ein Buch übers Weglassen geschrieben.

An einem Neujahrsmorgen bricht der Schriftsteller John von Düffel allein zu einer Wanderung auf. In der stillen Landschaft Liguriens lässt er die Gedanken treiben. Er will der Frage nach dem richtigen Leben nachspüren - und entwirft den "Asketen der Zukunft". Was der mit unserem Leben zu tun haben könnte, beschreibt der 56-Jährige in "Das Wenige und das Wesentliche": John von Düffel über ein Buch, das anregt und nachhallt.

Herr von Düffel, Ihre Gedanken in dem Buch sind im ...