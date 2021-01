Selbsttest: Trinken Sie zu viel Alkohol?

Ja, der Lockdown ist frustrierend. Und Feiertage waren auch noch. Naja, wir wollen Ihnen ja kein schlechtes Gewissen machen. Wobei - vielleicht ein bisschen schon. Anbei ein Selbsttest zur Frage, ob Sie zuletzt eventuell ein bisschen zu viel getrunken haben.

Man muss in diesen Tagen keine Umfrage in Auftrag geben, um herauszufinden, ob mehr Alkohol als im Vorjahr getrunken wird. Da genügen in Supermärkten Blicke in die Einkaufswägen der Konsumenten. Isolation und Rückzug lassen die Österreich öfter als sonst zur Flasche greifen. Bleiben nur noch ein paar Fragen: Ab wann ist es zu viel? Berauscht man sich noch? Oder sucht man bereits den Rausch? Und vor allem: Bin ich schon süchtig? Dieser Fragebogen soll dabei helfen, seine Situation sachlich nüchtern ...