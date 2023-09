30. September 1888: In Wien-Währing wird der Türkenschanzpark der Öffentlichkeit übergeben

Unter Samstag, 30. September, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1888: In Wien-Währing wird der Türkenschanzpark der Öffentlichkeit übergeben.

1918: Der deutsche Kaiser Wilhelm II. entlässt Reichskanzler Georg Graf Hertling.

1918: Britische Truppen rücken in Damaskus ein. Der Haschemiten-Fürst Faisal, Anführer des arabischen Aufstands gegen die Türken, beansprucht die Stadt für seinen Vater Hussein ibn Ali, Großscherif von Mekka, der sich 1917 zum König von Arabien ausrufen ließ.

1928: Die Nazi-Partei NSDAP veranstaltet mit Joseph Goebbels erstmals eine Massenkundgebung im Berliner Sportpalast.

1938: Adolf Hitler und Neville Chamberlain versichern in einer gemeinsamen Erklärung in München, ihre Völker würden niemals mehr Krieg gegeneinander führen. Unter dem Druck der Briten und Franzosen nimmt Prag das Münchner Abkommen an. Polen und Ungarn erheben Anspruch auf tschechoslowakische Gebietsteile.

1938: Der österreichische Dirigent Herbert von Karajan dirigiert erstmals in der Berliner Staatsoper. Gegeben wird Ludwig van Beethovens Oper "Fidelio".

1943: In Italien beginnen die deutschen Truppen mit der Räumung Neapels.

1983: Die "Nintendo EAD" wird als "Nintendo Research & Development 4" gegründet. Die Leitung übernimmt Shigeru Miyamoto, 1989 wird die Abteilung in "Nintendo Entertainment Analysis & Development" (EAD) umbenannt.

1988: Das sowjetische Staatsoberhaupt Andrej Gromyko tritt zurück und macht damit Parteichef Michail Gorbatschow den Weg für die Schaffung eines neuen Präsidentenamtes mit ausgedehnten Vollmachten frei.

1993: Ein verheerendes Erdbeben in Indien fordert mindestens 30.000 Menschenleben.

1998: Nach der Aufhebung des Aufführungsverbots haben, nach rund zehn Jahren, erstmals wieder Stücke von Thomas Bernhard Premiere. Im Wiener Akademietheater inszeniert Philip Tiedemann die drei Dramolette "Claus Peymann verlässt Bochum und geht als Burgtheaterdirektor nach Wien", "Claus Peymann kauft sich eine Hose und geht mit mir essen" sowie "Claus Peymann und Hermann Beil auf der Sulzwiese".

2003: Die USA kehren in die Erziehungs-, Wissenschafts- und Kulturorganisation der Vereinten Nationen (UNESCO) zurück, der sie Misswirtschaft vorgeworfen hatten.

2008: Im Osten Kaliforniens findet ein Wanderer Gegenstände, die dem im September 2007 verschwundenen Abenteurer Steve Fossett gehören. Wenige Tage später werden das Flugzeugwrack Fossetts und Knochenstücke gefunden. Anfang November bestätigt ein DNA-Test, dass es sich um die sterblichen Überreste des Gesuchten handelt.

2008: Bei einer Massenpanik in einem Hindu-Tempel in Jodhpur im Westen Indiens kommen 224 Menschen ums Leben, mehr als 150 werden verletzt. Die Panik wird ausgelöst, als unter dem Ansturm von mehr als 25.000 Gläubigen eine Mauer einstürzt, die mehrere Menschen unter sich begräbt.



Geburtstage: Ferdinand von Saar, öst. Erzähler und Lyriker (1833-1906); Dawid Oistrach, sowj. Violinvirtuose (1908-1974); Edzard Schaper, dt. Schriftsteller (1908-1984); Elie Wiesel, US-Autor und Friedensnobelpreisträger 1986 (1928-2016); Johann Deisenhofer, dt. Biophysiker; Nobelpreis 1988 (1943); Marcus Mautner Markhof, öst. Unternehmer (1958).

Todestage: Walter Abendroth, dt. Komponist (1896-1973); Israel Gutman, isr. Shoah-Forscher (1923-2013).

Namenstage: Hieronymus, Viktor, Ansberta, Ursus, Ursula, Otto, Hadwig, Simon, Gregorius, Theresia.