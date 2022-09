Servus, Bug!

Systemfehler. Am 9. September 1947 hat eine Motte den größten elektromechanischen Rechner dieser Zeit lahmgelegt. Seitdem fürchtet sich die digitale Welt zu Recht vor kleinen Fehlern.

Als vor 75 Jahren, am 9. September 1947, die riesige Maschine im Rechnerlabor der US-Elite-Universität Harvard ihren Dienst versagte, waren die Ingenieure zunächst ratlos. Die Suche nach der Ursache dauerte fünf Stunden. Der Auslöser für die Funktionsstörung am Mark II war am Ende ein Insekt in einem Schalter, ein "Bug" (übersetzt "Käfer"). Seitdem hat sich dieser Begriff für Computerfehler etabliert.

Dabei war es eigentlich gar kein Käfer, der sich an diesem heißen Spätsommertag im elektromagnetischen Schalter Nr. 70 ...