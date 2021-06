"Sherlock Holz" ermittelt neuen Dreh für Kreislaufwirtschaft

"TreeTrace", ein Forschungsprojekt der FH Salzburg, ist dem Fingerabdruck des Baums auf der Spur. Und macht diesen für ethische sowie wirtschaftliche Bereiche nutzbar.

Jeder Mensch hat einen einzigartigen Fingerabdruck und kann damit eindeutig identifiziert werden. Dieses Wissen nutzt die Kriminalistik seit rund hundert Jahren zur Aufklärung von Verbrechen. Das aktuell abgeschlossene Forschungsprojekt "TreeTrace" (Baum-Spur) verfolgt einen ähnlichen Ansatz: "Unsere Hypothese war, dass jeder Baum unterschiedlichen Wachstumsbedingungen ausgesetzt ist und somit die Struktur des Baumquerschnitts auch individuell unterschiedlich ist - wie ein menschlicher Fingerabdruck", beschreibt Forschungsleiter Alexander Petutschnigg im SN-Interview den Ausgangspunkt der Untersuchungen seines Forschungsteams an der FH Salzburg in Kooperation mit der Universität Salzburg. Und "Sherlock Holz" hatte Erfolg - die Einzigartigkeit und damit Rückverfolgbarkeit konnte vom "TreeTrace"-Projekt prinzipiell positiv beantwortet werden.

Dazu war es notwendig, in Analogie zu Fingerabdruck- und Iris-Scan-Algorithmen eine Methode zu entwickeln, um eine eindeutige Signatur für die unterschiedlichen Stammbilder zu ermitteln. Eine einfache Kamera reichte für diese eindeutige Identifikation nicht aus. "Häufig sind die Querschnitte des Holzes durch Erde verunreinigt oder mechanische Schäden am Stamm durch die Schlägerung sichtbar", erklärt Petutschnigg die Verwendung einer Multispektralkamera, die Bilder im ultravioletten, im sichtbaren und im infraroten Spektralbereich aufnehmen kann und damit die Stammquerschnitte eindeutig zuordenbar macht.

Ein Novum. Aufgrund der oft rauen Arbeitsbedingungen in der Forstwirtschaft gab es bis dato keine Methode zur eindeutigen Rückverfolgbarkeit vom Sägewerk bis zum Wachstumsort eines Stammes. Etiketten oder elektromagnetisch aufgeladene RFID-Tags gewährleisten keine absolut zuverlässige Identifikation eines Stammes. Für immer mehr Kunden ist es aber wichtig zu wissen - Stichwort fairer Handel oder Lieferkettengesetz -, woher das verwendete Holz stammt und wie es erzeugt wurde.

Petutschnigg erklärt die durch "TreeTrace" ermöglichte Transparenz am Beispiel eines Projektpartners in Guatemala: "Wenn ein Indigener in den Regenwäldern mit unserer Kamera ein Foto vom Stammquerschnitt eines umgeschnittenen Baumes macht, startet er die Informationskette und Gibson Guitars in den USA kann absolut nachvollziehen, woher das Holz für seine Gitarren kommt. Einen Baumstamm kann man nicht faken."

Die biometrische Rückverfolgbarkeit zwischen Wald und Sägewerk anhand digitaler Querschnittbilder kann aber auch anders genutzt werden, sagt Petutschnigg: "Wir müssen es schaffen, die Ressourcenströme zu optimieren, indem wir die Informationskette zwischen der Forstwirtschaft und den Produkterzeugern schließen. Die Holzgewinnung und die Endproduktion sind noch zu sehr getrennt: Der Förster denkt nicht an den Sessel - das müssen wir ändern." Mit den im "TreeTrace"-Projekt ermittelten Querschnittbildern ist es neben den äußeren Stammeigenschaften auch möglich, die innere Stammqualität zu beurteilen. Dadurch können Qualitätsaspekte im Wald und Sägewerk für die Prozessoptimierung vernetzt werden. In der Sägewerksindustrie geht der Trend bereits in Richtung CT-Technologie, es wird also immer stärker auf Computertomographie-Bilder gesetzt. Der Einsatz entsprechender Sensorik im Wald ist der nächste Schritt zur Prozessoptimierung zwischen Forstwirtschaft und Sägeindustrie. Daraus resultieren Kosteneinsparungen durch optimierte Abläufe. Und die Nutzung von stammspezifischem Wissen ermöglicht Ausbeutesteigerungen.

Alexander Petutschnigg ist an der FH Salzburg sowohl als Studiengangsleiter für Holztechnologie & Holzbau als auch für Smart Building tätig. Zu seinem Forschungsbereich intelligentes Bauen gehört auch der dritte Aspekt, den er im Zuge des "TreeTrace"-Projekts im SN-Gespräch thematisiert: "Wir müssen auch in der Bauindustrie die möglichen wirtschaftlichen Kreisläufe mehr als bisher erkennen, mitdenken und schließen." Als Beispiel nennt Petutschnigg den Abriss eines Hauses: Der Baggerfahrer schaue nur auf die Zeit. Diese sei für ihn die entscheidende Größe, erläutert Petutschnigg. Vielleicht wäre das Holz des Dachstuhls aber noch für andere Bereiche gut verwertbar. Durch den Abriss ohne Wenn und Aber werde viel kaputt gemacht, es würden große Werte vernichtet und es gehe viel Geld verloren. Petutschnigg: "Zur Wertschöpfung gehört viel mehr als bisher auch Wertschätzung dazu. Statt kurzfristiger Gewinne müssen wir wieder solide wachsen lernen - wie die Bäume, wie der Wald."