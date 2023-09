Signifikante Fortschritte in der Behandlung von Duchenne Muskeldystrophie

Gentherapie ist derzeit wahrscheinlich nicht die Lösung des Problems. Aber es sind mehrere andere Therapien in der Entwicklung.

Mit einer Häufigkeit von einem Betroffenen pro 3.600 bis 6.000 Kindern ist die Duchenne Muskeldystrophie die häufigste vererbbare Muskelerkrankung. In den vergangenen Jahren hat sich die Lebenserwartung erhöht, doch auch von einer vor Kurzem in den USA zugelassenen Gentherapie ist vorerst keine Heilung zu erwarten, erklärten Fachleute Donnerstagabend bei einem Online-Expertengespräch.

"Nicht eine medizinische Strategie hat Vorrang", sagte Günter Bernert, Leiter der Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde der Klinik Favoriten (Wien), Präsident der Österreichischen Muskelforschung, welche die Veranstaltung organisierte. Vielmehr komme es auf das Gesamtmanagement der Erkrankung gemeinsam mit den Betroffenen an.

Die Duchenne Muskeldystrophie, welche vor allem Buben betrifft, wird durch Mutationen im Gen für das Muskelprotein Dystrophin verursacht. Es stabilisiert die Wände der Muskelzellen. Ein Mangel an dem Eiweiß führt zu einer Instabilität der Zellen, zu einem vermehrten Einstrom von Kalzium und Zelltod. Muskelgewebe wird durch Fett- und Bindegewebe ersetzt werden. Im Grunde betrifft die fortschreitende Erkrankung - mit ersten Symptomen oft bereits im Kleinkindalter - alle Muskelsysteme: Bewegungsapparat, Herz, Lunge, Verdauungstrakt etc.

Erste Symptome treten zumeist schon im Alter von zwei bis drei Jahren auf. Die Diagnose, zum Beispiel nach beobachteten Entwicklungsstörungen der betroffenen Kinder, erfolgt häufig im Alter zwischen vier und fünf Jahren. Die Gehfähigkeit geht wieder verloren, im späteren Stadium wird Beatmung notwendig. "Die meisten Betroffenen starben früher zwischen dem 18. und 25. Lebensjahr - meist an Atemversagen. Heute ist die Lebenserwartung, mit außerdem guter Lebensqualität, dank der Langzeitbeatmung deutlich höher (um 35 Jahre)", schreibt dazu die Züricher Universitätsklinik.

Einen große Fortschritt bedeutete die Verwendung von Cortison-Präparaten (Steroide), welche die im Rahmen der Erkrankung auftretende chronische Entzündungsreaktion unterdrücken. Hier gibt es in absehbarer Zeit wahrscheinlich sowohl in den USA als auch in der EU eine Neuerung. Mit Vamorolone wird wohl Ende 2023 bzw. im kommenden Jahr ein neues, Cortison-ähnliches Medikament zugelassen werden. Der Wirkstoff hat den Effekt des herkömmlichen Cortison, aber offenbar ohne dessen Nebenwirkungen wie Flüssigkeitsansammlung im Körper, Knochenschädigung, Wachstumsverzögerung, Blutdruckerhöhung etc.

Mika Rappold, Spezialistin für neuromuskuläre Erkrankungen an der Klinik Favoriten: "Man beginnt mit dieser Behandlung zwischen dem vierten und dem sechsten Lebensjahr. Man kann damit die Gehfähigkeit etwa zwei Jahre länger erhalten." Die Therapie schützt die Wände der Muskelzellen und verringert den Abbau von Muskelfasern.

Mit Givinostat ist derzeit noch ein anderes neues Medikament in Erprobung in klinischen Studien. Es hemmt das Enzym Histon-Deacetylase (HDAC) und mehrere andere entzündungsfördernde Immunbotenstoffe. In einer klinischen Studie mit 179 noch gehfähigen Buben mit Duchenne Muskeldystrophie im mittleren Alter von neun Jahren zeigte sich eine bessere Erhaltung der Muskelfunktionen und eine Verringerung der Fetteinlagerung im Muskelgewebe um 30 Prozent.

Nur für zehn bis 13 Prozent der Duchenne-Patienten mit einer sogenannten Nonsense-Mutation im Dystrophin-Gen verwendbar sind andere, auf die Kompensation des Defekt ausgerichtete Therapien, zum Beispiel mit dem Medikament Ataluren. Es ermöglicht wieder das vollständige Ablesen des Dystrophin-Gens, das sonst durch die Nonsense-Mutation gestoppt wird. Auch dieses Medikament verlangsamt das Fortschreiten der Erkrankung. Damit lässt sich beispielsweise der Verlust des Gehvermögens von im Mittel im Alter von 12,5 Jahren auf ein mittleres Alter von 17,9 Jahren "verschieben", stellte Bernert dar.

Große Hoffnungen wurden und werden auf gentherapeutische Verfahren gesetzt. Ende Juni gab es in den USA durch die Arzneimittelbehörde FDA die erste Zulassung einer solchen Behandlungsform. Dabei erfolgt durch eine Infusion von mit Teilen des Dystrophin-Gens beladenen Virus-ähnlichen Vektoren eben das Hinzufügen (Add-on) einer möglichst funktionstüchtigen Erbinformation für das Muskelprotein.

Doch bei der Duchenne Muskeldystrophie ist das vorerst wohl keine perfekte Lösung. "Virale Vektoren haben eine begrenzte Transportkapazität, und das DMD-Gen ist das größte bekannte menschliche Gen", sagte Matthias Baumann von der Innsbrucker Universitätsklinik. Während seit einigen Jahren bei einer anderen angeborenen Muskelerkrankung, bei der Spinalen Muskelatrophie (SMA), mit einer frühzeitigen Gentherapie große Erfolge erzielt werden können, ist das bei der Duchenne-Erkrankung offenbar nicht in diesem Ausmaß der Fall. Bernert: "Im Vergleich zur SMA kann man derzeit mit der Gentherapie bei der Duchenne Muskeldystrophie nicht das ganze Gen ersetzen. Der Effekt wird wohl geringer als bei der SMA-Erkrankung sein."

Mittlerweile wird schon daran gedacht, eventuell mit zwei aufeinander folgenden Gentherapieschritten jeweils einander ergänzende Teile des Dystrophin-Gens mit Vektoren zu verabreichen. Diese Genabschnitte sollen dann zusammen eine vollständig funktionierende Erbanlage mit einem höheren Wirkungsgrad ergeben. Doch das ist erst ein Plan für weitere wissenschaftliche Arbeiten. Auch immunologische Abwehrreaktionen könnten den Effekt einer Duchenne-Gentherapie herabsetzen. Aber jede längerfristige Stabilisierung der sonst fortschreitenden Erkrankung wäre ein großer Erfolg.