Smog von gestern

Kalifornien zog die Bremse. Vor 50 Jahren begann im Westen der USA der Kampf gegen Luftverschmutzung.

Mehr als tausend Teilnehmer folgten diese Woche dem Ruf von Arnold Schwarzenegger in die Wiener Hofburg. Das Gipfeltreffen seiner Klimaschutzorganisation R20 diente vor allem einem Ziel: die Regionen und Städte dieser Welt in ihren Anstrengungen um den Klimaschutz zu vernetzen. Schwarzeneggers Wahlheimat Kalifornien gilt als Vorbild. Er selbst unterzeichnete in seiner Zeit als Gouverneur eine Reihe von Gesetzen zum Klimaschutz. Viele waren von Fran Pavley vorbereitet. Die Demokratin gilt als Architektin der strengen kalifornischen Regeln für Pkw-Emissionen. Drei Amtszeiten als Senatorin hat sie bestritten, drei kalifornische Gouverneure hat sie aktiv miterlebt. Am liebsten war ihr Schwarzenegger. Nicht nur, weil er "am meisten Spaß" machte, sondern auch, weil er am ambitioniertesten war und ist, wie sie in Wien erzählt.