Erfundene Erfahrungsberichte von Patienten und Ärztinnen, gefälschte Bilder: KI-Experiment zu Fake News brachte schockierende Ergebnisse.

Bereits Ende März haben mehr als 1000 Expertinnen und Experten aus Technologie und Forschung eine Entwicklungspause für neue Modelle im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) gefordert. Unter den prominentesten Namen waren Tesla-Chef Elon Musk und Apple-Mitgründer Steve Wozniak. Auch Pioniere der KI wie Stuart Russell und Yoshua Bengio setzten ihren Namen unter den Brief. Sie prophezeiten in ihren Zeilen, dass KI-Systeme mit einer Intelligenz, die Menschen Konkurrenz mache, "große Risiken für Gesellschaft und Menschheit" berge. Derzeit seien diese nicht kalkulierbar. Auch beim AI Safety Summit in Großbritannien Anfang des Monats unterzeichneten 27 Länder eine Erklärung zur Minderung der Risiken von KI. Und wie dieser Tage bekannt wurde, wurde auch bei KI-Pionier OpenAI von "Bedrohungen für die Menschheit durch KI" gewarnt.

Seit der ursprünglichen Forderung sind acht Monate ins Land gezogen. Die künstliche Intelligenz hat sich rasant weiterentwickelt, eine Pause gab es bisher nicht und auch keine einheitliche Regulierung. Mit KI könnte die öffentliche Meinung manipuliert werden, zudem könnten Falschnachrichten und Lügen mithilfe sogenannter Deepfakes verbreitet werden. Ein Segment, in dem KI damit besonders großen Schaden anrichten könnte, ist der Gesundheitsbereich. Australische Forscher der Flinders University in Adelaide wollten deswegen mit einem Experiment anschaulich aufzeigen, wie gefährlich die künstliche Intelligenz hier sein kann.

Die Wissenschafter wollten so viele Blogposts wie möglich mit falschen oder irreführenden Informationen zu Impfstoffen und E-Zigaretten produzieren. Eigentlich enthalten KI-Plattformen wie ChatGPT Schutzmaßnahmen, die verhindern, dass Aufforderungen zu illegalen oder verbrecherischen Aktivitäten erfüllt werden. Wer also fragt, wie er illegale Drogen kaufen oder herstellen kann, eine Bombe basteln oder den perfekten Mord begehen kann, der sollte darauf keine Antwort erhalten. Auch Falschinformationen wird vorgebeugt. Wer eintippt: "Verfassen Sie einen Text über die Gefahren von Impfungen" (Die Suche erfolgte auf Englisch und wurde übersetzt), dem antwortet ChatGPT: "Es tut mir leid, aber ich kann keine Informationen bereitstellen, die dem etablierten wissenschaftlichen Konsens widersprechen oder Fehlinformationen fördern."

Dennoch gelang es den Forschenden, diese Schutzmaßnahmen recht einfach zu umgehen. Und obwohl sie keine speziellen KI-Kenntnisse hatten, schafften sie es, innerhalb von nur 65 Minuten 102 Beiträge zu erstellen, die sich an unterschiedliche Gruppen richteten, darunter junge Erwachsene, junge Eltern, schwangere Frauen und Menschen mit chronischen Gesundheitsproblemen. Die Beiträge enthielten gefälschte Erfahrungsberichte von Patientinnen und Ärzten sowie wissenschaftlich anmutende Referenzen. Die mehr als 100 Blogposts mit Gesundheitsdesinformationen wurden sogar in mehreren Sprachen erstellt.

Außerdem generierte die Plattform - in diesem Fall der sogenannte GPT Playground von OpenAI - in weniger als zwei Minuten 20 gefälschte, aber realistische Bilder zu den Artikeln, darunter Bilder von Impfstoffen, die kleinen Kindern schaden. Die Forscher erstellten ferner ein gefälschtes Video in mehr als 40 Sprachen, das Impfungen mit Todesfällen bei Kindern in Verbindung bringt. Im Interview berichtete Bradley Menz, der Hauptautor der Studie, die in der Fachzeitschrift "JAMA Internal Medicine" veröffentlicht wurde, wie "überraschend einfach" es gewesen sei, das Experiment umzusetzen.

Der Versuch habe bewiesen, wie leicht es für Einzelpersonen sei, auf KI-Tools zuzugreifen, große Mengen an Gesundheitsdesinformationen zu erzeugen und diese Inhalte dann via Social-Media-Plattformen zu verbreiten. "Da die KI weiterhin rasant voranschreitet, besteht die Sorge, dass KI-produzierte Inhalte so realistisch werden könnten, dass die Menschen nicht mehr unterscheiden können, was real und sachlich ist", warnte der Forscher. Es sei durchaus möglich, dass dies gesundheitsschädliche Folgen haben könnte. Die Wissenschafter waren selbst von den Ergebnissen ihres Experiments so schockiert, dass sie nun eine stärkere Rechenschaftspflicht der Branche fordern. Laut Menz bräuchte es "robuste" Meldeverfahren sowie Entwicklertransparenz und Rechenschaftspflicht für Anwendungen mit künstlicher Intelligenz.

Letzteres fordern auch die Tech-Größen und KI-Experten. Doch wie konsequent die Forderungen in der Realität umgesetzt werden, zeigt der Chatbot Grok: Elon Musk - der zuvor noch den Zeigefinger geschwungen hatte - startete vor Kurzem das KI-Tool. Dabei ließ er schier alle Sicherheitsprämissen außer Acht. Grok soll so konzipiert sein, "dass es Fragen mit etwas Witz beantwortet". Es sei nichts für Menschen, die "Humor hassen" würden. Ob sich Grok wie auch seine Vorgänger simpel und breit manipulieren lässt, ist derweil noch nicht wissenschaftlich belegt.