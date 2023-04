Wie wir negative Gedankenspiralen loswerden können

Oft fesseln uns negative Gedankenspiralen. Hirnforscher Stefan Kölsch erklärt, wie wir das Unterbewusstsein überlisten können.

„Wir hängen an unseren Erklärungen“, sagt Stefan Kölsch, Neurowissenschafter.

In Ihrem neuen Buch "Die dunkle Seite des Gehirns" schreiben Sie: Wir haben nicht nur ein Denkorgan im Gehirn, sondern zwei. Können Sie uns das erklären? Stefan Kölsch: Wir haben ein Denkorgan für bewusstes und eines für unterbewusstes Denken. Die revolutionäre These meines Buchs lautet nämlich: Das Unterbewusste in unserem Gehirn kann sowohl Gefühle als auch Gedanken erzeugen. Wir müssen unsere bisherige Denkweise über Bord werfen, dass einzelne Teile des Gehirns entweder Gedanken oder Gefühle erzeugen. Das Unterbewusste kann beides.

