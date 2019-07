Die einen leasen PS-starke Autos und rasen umher. Die anderen wollen kein Auto und machen nicht einmal mehr den Führerschein. Jugendliche und junge Erwachsene holen sich auf unterschiedlichen Wegen ihr Selbstwertgefühl.

In Wien gibt es eine Szene von etwa 400 Personen mit bis zu 200 Fahrzeugen, in Salzburg erwischte sie die Polizei, in Deutschland erhielten sie Gefängnisstrafen, weil Todesopfer zu beklagen waren: Junge Männer, die sich mit PS-starken Autos in Innenstädten ...