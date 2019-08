Sojus-Kapsel mit humanoidem Roboter an ISS angedockt

Beim zweiten Versuch ist eine russische Sojus-Raumkapsel mit dem humanoiden Roboter namens Fedor an Bord an der Internationalen Raumstation ISS angedockt. Das Manöver sei am Dienstag erfolgreich verlaufen, teilte die US-Weltraumbehörde Nasa mit. Am Wochenende war ein erster Andockversuch fehlgeschlagen.

SN/APA (AFP/NASA)/- "Entschuldigung für die Verspätung", hieß es auf Fedors Twitter-Konto