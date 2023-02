Sojus-Kapsel zu "Rettungsboot"-Mission gestartet

Als Ersatz für eine beschädigte Raumfähre an der Internationalen Raumstation ist eine unbemannte Sojus-Kapsel zur ISS unterwegs. Die Sojus MS-23 hob am Freitag vom russischen Kosmodrom Baikonur in Kasachstan ab, wie Live-Bilder der US-Raumfahrtbehörde NASA zeigten. Mit rund 430 Kilogramm Ladung an Bord, darunter medizinische Geräte und Ausrüstung für wissenschaftliche Experimente, soll das "Rettungsboot" am Sonntag um 2.01 Uhr MEZ andocken.

BILD: SN/APA/NASA TV/- Russische Sojus fliegt zur ISS