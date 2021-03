Sojus-Rakete brachte weitere Satelliten ins All

Für eine bessere Versorgung mit schnellem Internet auf der Erde hat das europäische Raumfahrtunternehmen Arianespace weitere Satelliten ins Weltall geschickt.

Eine russische Trägerrakete vom Typ Sojus 2.1b hob am Donnerstag vom Weltraumbahnhof Wostotschny im äußersten Osten Russlands ab, wie die Raumfahrtbehörde Roskosmos via Twitter mitteilte. Alles sei nach Plan verlaufen. An Bord waren 36 Satelliten des britischen Kommunikationsunternehmens OneWeb.

Den Angaben zufolge war es bereits der fünfte Start. 146 Satelliten sind damit schon in die Erdumlaufbahn gebracht worden. Die Raumkörper sollen auf der Erde ein Hochgeschwindigkeitsnetz für das Internet ermöglichen. Nach früheren Angaben sollen insgesamt 672 Satelliten ins All gebracht werden. Der Preis dafür belaufe sich auf umgerechnet rund eine Milliarde Euro, hieß es.

Erst am Montag waren 38 Satelliten aus 18 Staaten vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur in der Republik Kasachstan ins All gebracht worden. Viele von ihnen dienen der Erderkundung.