Soll ich mein Tier gegen Corona impfen lassen?

Zwei US-Zoos haben ihre Tiere geimpft. In Schönbrunn überlegt man, nachzuziehen. Noch gibt es bei uns aber kein für Tiere zugelassenes Vakzin.

Vorgeprescht ist ein Zoo in den USA, konkret jener im kalifornischen Oakland: Dort wurde kürzlich damit begonnen, Tiger, Bären, Pumas und Frettchen gegen Covid-19 zu impfen. Nach Mitteilung des Zoos soll der Impfstoff des US-Herstellers Zoetis als Nächstes Affen, Fledermäusen und Schweinen verabreicht werden. Was Beobachter aber skeptisch werden lässt: Zoetis will knapp 70 Zoos und anderen US-Einrichtungen mehr als 11.000 Impfdosen spenden. Will man so Werbung in eigener Sache machen?

Im Zoo von San ...