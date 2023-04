SpaceX plant Probestart und Testflug der Riesenrakete Starship

Das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX plant in der kommenden Woche einen Probestart der leistungsstärksten jemals gebauten Riesenrakete Starship.

In der darauffolgenden Woche könnte möglicherweise dann der erste Testflug der Rakete stattfinden, teilte SpaceX am Donnerstag (Ortszeit) in Texas mit.

"Das Team arbeitet auf eine Probestart (...) nächste Woche hin, auf den eine Woche später der erste (...) Testflug folgen soll", die nötige Genehmigung vorausgesetzt, erklärte das Unternehmen im Onlinedienst Twitter und veröffentlichte Fotos der Rakete. SpaceX benötigt für einen Testflug noch grünes Licht von der US-Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration (FAA).

Im Februar waren bei einem Test auf der Raketenbasis Boca Chica erstmals fast alle Triebwerke der ersten Stufe der Starship-Rakete erfolgreich gezündet worden. SpaceX-Gründer Elon Musk erklärte daraufhin, die in dem Test 31 gezündeten Triebwerke seien "genug um die Umlaufbahn zu erreichen".

Die US-Weltraumbehörde NASA plant derzeit, Starship frühestens 2025 als Landemodul im Rahmen ihres Artemis-Programms einzusetzen. Die Starship-Rakete ist deutlich größer und stärker als die NASA-Rakete SLS, mit der die Raumfahrtbehörde ab 2024 Astronauten in die Umlaufbahn um den Mond bringen will.