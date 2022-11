SpaceX verschob Start von privater Mondlandefähre auf Donnerstag

Das private US-Raumfahrtunternehmen SpaceX hat seinen für Mittwoch geplanten Start der ersten privaten Mondlandefähre zum Mond um einen Tag verschoben. Eine Falcon-Rakete soll die Landefähre des japanischen Unternehmens Ispace nun am Donnerstag um 3.37 Uhr (9.37 Uhr MEZ) von Cape Canaveral in Florida aus ins All bringen, wie SpaceX am Mittwoch auf Twitter mitteilte. Demnach sollen noch einige Kontrollen vorgenommen werden.

SN/AP Elon Musk, CEO des privaten US-Raumfahrtunternehmens SpaceX.