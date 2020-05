SpaceX will mit bemannter Reise zu ISS Geschichte schreiben

Elon Musks Unternehmen SpaceX will am Mittwoch Raumfahrtgeschichte schreiben: Eine Falcon-9-Rakete der US-Firma soll um 16.33 Uhr Ortszeit (22.33 Uhr MESZ) vom Kennedy Space Center in Cape Canaveral zur Internationalen Raumstation (ISS) starten. An Bord der Dragon-Kapsel sind die beiden erfahrenen US-Astronauten Robert Behnken und Douglas Hurley.

SN/APA (Getty)/JOE RAEDLE Eine Falcon-9-Rakete der US-Firma soll um 16.33 Uhr Ortszeit starten