Spanien gibt AstraZeneca-Impfstoff auch für über 55-Jährige frei

Der Corona-Impfstoff des Pharmakonzerns AstraZeneca kann in Spanien nun auch für Menschen genutzt werden, die zwischen 55 und 65 Jahren alt sind.

Dies teilte Gesundheitsministerin Carolina Darias am Montag in Madrid mit. Bisher durften Spanier bei Impfungen mit diesem Vakzin nicht älter als 55 Jahre sein.

Mehrere Staaten hatten anfangs Beschränkungen mit der Begründung erlassen, dass es für eine Anwendung bei älteren Menschen nur "unzureichende" Daten gebe. Mittlerweile haben klinische Tests jedoch die Wirksamkeit auch bei Älteren bestätigt.

Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hatte in ihrer Zulassungs-Empfehlung keine Einschränkungen für Ältere gemacht. Der Impfstoff des britisch-schwedischen Pharmakonzerns hatte im Jänner die Zulassung in der EU erhalten. An der Entwicklung war die Universität Oxford beteiligt.

Spanien hatte zudem ebenso wie eine Reihe anderer europäischer Staaten vor einer Woche die Verwendung von AstraZeneca nach Berichten über Blutgerinnsel im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung ganz ausgesetzt. Die EMA bekräftigte nach einer erneuten Überprüfung aber ihre Einschätzung, dass der Impfstoff "sicher und wirksam" sei. Daraufhin ordneten viele der Länder die Wiederaufnahme der Impfungen an - in Spanien werden sie am Mittwoch wieder aufgenommen.