Spektakuläre Hai-Geburt samt Rettungsaktion im Haus des Meeres

Jacek heißt der jüngste Bewohner im Haus des Meeres in Wien. Benannt wurde der 50 Zentimeter "kleine" und 740 Gramm schwere Schwarzspitzen-Riffhai nach seinem Betreuer - und Retter.

Denn Mitarbeiter Jacek Kmiec hat die Geburt der seit rund einem Jahr schwangeren Riffhai-Dame bemerkt.

Kollegen stiegen sofort in Badehosen und mit Taucherbrillen in das Becken, um das Baby vor den Mäulern anderer Haie zuretten.

"Das musste rasend schnell gehen", berichtete Haus-des-Meeres-Direktor Michael Mitic. Denn bei den Menschenhaien werden neugeborene Haie nicht selten Opfer ihrer kannibalischen Artgenossen.

Jung-Hai wächst sicher auf - mit Sardellen als Babynahrung

Jacek schwimmt nun in einem separaten Becken in der Aufzuchtstation. Um das Wachstum zu kontrollieren, wird er regelmäßig gewogen. Hilfreich dabei: Wenn man Haie auf den Rücken dreht, fallen sie in eine Art Bewegungsstarre. Als Babynahrung dient rohes Sardinenfilet.

Im Haus des Meeres wird derzeit eine neue Korallenfischabteilung mit einem 30.000 Liter fassenden Aquarium gebaut, in dem "Jacek" ab dem kommenden Winter zu sehen sein wird.

Rund zwei Drittel der 500 Haiarten bringen so wie die Scharzspitzen-Riffhaie im Haus des Meeres lebende Junge zur Welt. Die anderen legen Eikapseln am Meeresboden ab, in welchen die Embryos über viele Monate lang heranreifen.

Quelle: Sn-mihe, Apa