Spektakulärer Fund in Pompeji: Forscher entdecken mögliche Ur-Pizza

Auf einem 2.000 Jahre alten Gemälde im archäologischen Park von Pompeji ist ein Fladenbrot zu sehen, das als eine Art von Pizza betrachtet werden könnte. Nach einer ersten ikonografischen Analyse eines Stillleben-Freskos, das in den vergangenen Tagen im Rahmen neuer Ausgrabungen in Pompeji aufgetaucht ist, könnte es sich bei der Darstellung an der Wand eines antiken Hauses um einen entfernten Vorfahren der heutigen Pizza handeln, meinten die Experten am Dienstag.

BILD: SN/APA/AFP/PARCO ARCH. DI POMPEI/HA Spektakuläres 'Pizza'-Gemälde in Pompeji entdeckt