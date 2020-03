Sport ist gerade für Ältere jetzt wichtig

Selbst wenn sich nicht für einen flotten Spaziergang oder eine Runde mit dem Rad an die frische Luft begibt: Auch in den eigenen vier Wänden kann man viel für seine Fitness tun.

Ein höheres Alter birgt derzeit ein hohes Risiko, am Coronavirus schwer zu erkranken. Deshalb empfehlen Mediziner und Wissenschafter eindringlich, dass Senioren möglichst in freiwilliger Isolation zu Hause bleiben. Gleichzeitig ist es wichtig, dass ältere Menschen mobil sind, dass ihr Kreislauf stabil und dass Muskulatur und Gleichgewichtsinn in Schwung bleiben.

Wolfgang Weichinger ist Diplomsporttherapeut und Heilmasseur. In seiner Praxis in Faistenau bei Salzburg betreut er seit vielen Jahren auch Senioren. "Es gibt Möglichkeiten, sich körperlich fit zu halten. Diejenigen, die sich immer bewegt und eine Gymnastikgruppe besucht haben, können gewohnte Übungen fortsetzen." Am Anfang stehe die Mobilisation der Gelenke: Das bedeutet, die Arme und die Beine kreisen zu lassen, die Wirbelsäule nach vorn, zur Seite und rückwärts zu neigen und sich anschließend zu drehen. "Man sollte kontrollierte Bewegungen machen und langsam beginnen. Danach kann man beginnen, sachte zu dehnen. Gut ist dabei, an eine aufrechte Haltung zu denken, die Schultern zurückzunehmen, den Kopf in die Verlängerung der Wirbelsäule zu bringen und in eine neutrale Position aufzurichten. Das öffnet zudem den Brustkorb und ist notwendig für eine gute Atmung", sagt er.

Erst, wenn man aufgewärmt sei, sei es sinnvoll, etwas für die Kraft zu tun. Therabänder, Hanteln oder als Ersatz Wasserflaschen, Dosen oder sogar ein umfunktionierter Reissack können gute Dienste leisten. "Man sitzt etwa in aufrechter Haltung, lehnt sich an den Sessel an und bewegt die Arme, indem man die natürlichen Rotationen dazu nimmt. Wenn ich den Arm hängen lasse, schaut der Daumen nach innen. Wenn ich den Arm nach oben ziehe, schaut der Daumen nach hinten außen. Die Bewegung sollte über die Schultermuskulatur geführt werden, nicht über die Nackenmuskulatur."

Um das Gleichgewicht zu schulen, kann man sich auf eine zusammengerollte Matte stellen, oder auf einen Polster, auf dem ein dickes Schneidbrett liegt. Vor allem Neueinsteiger müssen darauf achten, dass sie sich dabei links und rechts im Notfall abstützen können. "Bitte solche Übungen vorsichtig beginnen, sagt Weichinger. Weitere Möglichkeiten sind in dieser Position auf der instabilen Unterlage einen kleinen Ball um den Körper kreisen zu lassen oder die Beine anzuheben und diesen Ball um die Kniekehlen rollen zu lassen, ihn dann hochzuwerfen und wieder aufzufangen.

Kniebeugen stärken die Muskulatur

Eine gute Übung sind auch Kniebeugen zur Kräftigung der Oberschenkelmuskulatur. Der Körperschwerpunkt und das Gewicht liegen dabei auf den Fersen, die Knie dürfen nicht über die Zehen hinausschieben. "Man muss die Zehenspitzen immer sehen können. Kniebeugen lassen sich auch im kleinen Bereich machen, etwa wenn Hüftgelenk und Sprunggelenk nicht so mobil sind. Man kann vorsichtig austesten, wie weit man kommt oder solche Kniebeugen in Ausfallschrittstellung machen. Das schult das Gleichgewicht", sagt Wolfgang Weichinger.

Bewegung ist Medizin und alles ist jetzt trotz vielleicht eingeschränkter Möglichkeiten besser, als gar nichts zu tun: Das sagt der Salzburger Sportwissenschafter und Fitnesstrainer Michael Mayrhofer. Er legt nicht nur reiferen Semestern ans Herz, die kommenden Wochen, soweit es möglich ist, für Fitness zu nutzen. "Man kann sich einen Wochenplan machen. Das strukturiert zudem den Tag und hilft auch der Psyche."

Er muss allerdings einschränken: Für ein intensives Training von Herz- Kreislauf und Muskulatur, das sich positiv auf das Immunsystem auswirkt, sind aus seiner Sicht auch daheim Geräte notwendig. "Es hilft leider wenig, wenn ich ein paar Treppen hinaufsteige oder spazieren gehe. Und man müsste sowohl Herz-Kreislauf als auch Muskulatur trainieren. Nur eins von beiden zu machen, sei die halbe Wahrheit.

Wenn Notmaßnahmen auch keine Wunder bewirken können, so ist nach Mayrhofers Meinung "Pausenturnen" dennoch besser, als untätig zu bleiben. "Kniebeugen, Liegestütze, Einbeinstand, flottes Gehen, Radfahren, wenn erlaubt, machen Sie alles, was möglich ist - und genießen Sie es. Es könnte die Motivation sein, später intensiver weiterzumachen. "

Regelmäßiges und individuell abgestimmtes Training erhalten alle Seniorinnen und Senioren in den Wohnhäusern der Stadt. Ulrike Weichinger ist Hausleiterin des Seniorenwohnhauses Itzling: "Unsere Bewohner sind alle abgeschirmt, aber sehr beschäftigt.

Wir haben Betreuungspersonal, die mit den Damen und Herren die Feinmotorik üben. Wir haben Ergotherapeuten, die für die Sturzprophylaxe mit den Bewohnern trainieren und bieten Übungen in Sitzkreisen an. Wir kochen, wir bearbeiten im Garten unsere Hochbeete. Die Bewegung wird in den Alltag eingebaut."