Die Impfmoral ist schwach. Gefährliche Krankheiten wie Masern bleiben eine Gefahr. Warum nicht statt Zwang positive Anreize schaffen?!

Von einer Masernepidemie ist man derzeit in Österreich noch weit entfernt. Die jüngst bekannt gewordenen Erkrankungsfälle in der Steiermark oder auch in Salzburg, fünf davon in einer Familie im Pinzgau, zeigen aber: Die Impfraten sind zu niedrig, um die Krankheit zu eliminieren, und das nicht nur in Österreich, sondern europaweit.