"Starship"-Raketensystem von Elon Musk: Explosion wenige Minuten nach Start

Mit einer Gesamthöhe von 120 Metern ist "Starship" größer als die Freiheitsstatue und das größte je gebaute Raketensystem der Raumfahrtgeschichte. Wenige Minuten nach dem Testflug explodierte das Raketensystem. Irgendwann soll es Menschen auf Mond und Mars bringen.

Das größte bisher gebaute Raketensystem der Raumfahrtgeschichte ist erstmals zu einem kurzen Testflug gestartet. "Starship" des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX von Elon Musk hob am Donnerstag in Brownsville im US-Bundesstaat Texas von der Erde ab. Etwas über drei Minuten nach dem Start detonierte die Rakete aber. Um die erste Raketenstufe abzuspalten, musste es eine Drehung absolvieren, die nicht geklappt hat. Stattdessen schleuderte die Rakete und explodierte anschließend. Das zeigten Live-Bilder am Donnerstag. Das private Raumfahrtunternehmen SpaceX von Elon Musk bewertete den Test trotzdem als Erfolg. "Als wenn der Flugtest nicht schon aufregend genug gewesen wäre, gab es ein rasches ungeplantes Auseinanderbrechen des 'Starship' vor der Trennung der Stufen", teilte SpaceX per Kurznachrichtendienst Twitter mit.