Start der SpaceX-Rakete abgebrochen - am Samstag folgt der nächste Versuch

Der Flug zur ISS am Mittwoch musste wegen Schlechtwetter kurz vor dem Start abgesagt werden. Doch schon am Samstag erhält das SpaceX-Raumschiff eine neue Chance. Gelingt der Testflug, setzt es die NASA für weitere Missionen ein - etwa auch zum Mond.

Am Mittwoch um 22.32 Uhr (MESZ) hätten die beiden erfahrenen Astronauten, der 53-jährige Commander Douglas Hurley und der 49-jährige Robert Behnken, vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral aus zur ISS fliegen sollen. Doch das Wetter spielte nicht mit. Über dem Kennedy Space Center in Florida tobte in der Früh (Ortszeit) ein Gewitter und das US-Hurrikanzentrum warnte vor einem Tropensturm. Daher wurde die Mission kurz vor dem Start abgebrochen. Die NASA errechnete bereits im Vorfeld ein nächstes mögliches Startfenster für Samstag. Geflogen werden soll in einer SpaceX-"Falcon 9"-Rakete. Das US-Unternehmen wurde 2002 von PayPal- und Tesla-Mitbegründer Elon Musk und Gwynne Shotwell aufgebaut, die seit 2008 Präsidentin der Firma ist.

Es ist ein Testflug von historischer Bedeutung, und das nicht nur für patriotisch gestimmte Amerikaner, die zum ersten Mal seit langer Zeit wieder sehen dürfen, wie "ihre" Astronauten mit einheimischem technischen Gerät zur Internationalen Raumstation ISS starten. Neun Jahre lang waren die Amerikaner auf die russischen Sojus-Kapseln angewiesen. Etwa 90 Millionen Dollar verlangte Russland für einen Sitz. Die NASA hatte ihr Shuttle-Programm im August 2011 nach 30 Jahren wegen hoher Kosten und nach zwei Unglücken eingestellt. Nun sollte das aus amerikanischer Sicht "endlich" ein Ende haben. Im "Commercial Crew Program" konnten private Raumfahrtunternehmen unter Vorgaben und mit finanzieller Unterstützung der NASA privat betriebene Raumschiffe entwickeln. 2014 entschied sich die NASA mit einem Vertrag im Wert von insgesamt 6,8 Milliarden US-Dollar für das SpaceX-"Dragon"-Raumschiff und das Boeing-"Starliner"-Raumschiff als zweite Möglichkeit.

Raumfahrtgeschichte schreibt dieser Flug, weil zum ersten Mal eine bemannte Mission mit kommerzieller und privat entwickelter Technik unterwegs ist. Nach drei gescheiterten Startversuchen in den Jahren 2006 bis 2008 schaffte es SpaceX am 28. September 2008 als erstes Privatunternehmen, eine Rakete erfolgreich in die Erdumlaufbahn zu bringen. Im selben Jahr schloss SpaceX mit der NASA einen Vertrag über zunächst zwölf Transportflüge zur Internationalen Raumstation ISS ab. SpaceX hatte damals nur rund 80 Mitarbeiter. Heute sind es 8000. 2017 löste SpaceX zudem Arianespace als weltweiten Marktführer bei Satellitenstarts ab.

Douglas Hurley und Robert Behnken befinden sich für zwei bis vier Monate an Bord der Kapsel "Crew Dragon", die mit Joystick und über Flachbildschirme gesteuert wird. Im März 2019 hatte SpaceX erfolgreich die "Crew Dragon" zur ISS geschickt, allerdings nur mit einem Dummy an Bord. Die beiden Astronauten sollen zusammen mit Kollegen in den Kontrollzentren prüfen, ob die Kapsel perfekt funktioniert, auch beim An- und Abdocken im All. Die "Crew Dragon" und die erste Stufe der Trägerrakete sind so gebaut, dass sie mehrmals wiederverwendet werden können. Geplant ist, dass das SpaceX-Raumschiff im Atlantik vor der Küste Floridas wassert und ein Bergungsschiff es aufnimmt. Für die Startphase ist zur Sicherheit der Crew ein Notfallsystem an Bord. Die Kapsel könnte sich von der Trägerrakete absprengen.

Russland will den aktuellen Flug genau beobachten. "Wir haben großes Interesse an der technischen Komponente, weil wir daran arbeiten, unsere Raumschiffe zu verbessern", sagte der Chef der Raumfahrtbehörde Roskosmos, Dmitri Rogosin. Sollte die Mission klappen, werde man beim Transport künftiger Besatzungen die Verantwortung mit den Amerikanern teilen. "Das ist ganz normal." Klar habe Roskosmos mit den Transportflügen von US-Raumfahrern Geld verdient. Doch die Verantwortung dafür sei enorm gewesen, sagte Rogosin kurz vor dem Start einem russischen Radiosender. Er könne sich gut vorstellen, wie sich die Amerikaner in den vergangenen neun Jahren damit gefühlt haben müssen, nicht selbst fliegen zu können, sagte Rogosin. "Das ist eine Frage der Ehre und des Nationalstolzes. Wir wünschen ihnen deshalb viel Erfolg."

Die USA haben ehrgeizige Pläne im Weltraum. US-Präsident Donald Trump hatte angekündigt, 2024 mit dem Artemis-Programm wieder bemannt zum Mond fliegen zu wollen. Die "Crew Dragon" wäre bereits dafür konstruiert.

