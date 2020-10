Statt zum Arzt zu "Dr. Google"

Studie: "Dramatischer Rückgang" von Spitalsaufenthalten im Lockdown.

Immer mehr Studien und Analysen belegen, dass in der Zeit des coronabedingten Lockdowns die Patienten Spitäler und Arztpraxen gemieden und stattdessen Rat und Hilfe im Internet gesucht haben. So verzeichnete etwa die Universitätsklinik für Innere Medizin II in Innsbruck einen "dramatischen Rückgang von Krankenhausaufenthalten" aufgrund von COPD (chronisch obstruktiver Lungenerkrankung) und Asthma.

"In erster Linie beobachteten wir im Vergleich zu Vorjahren einen markanten Rückgang der Krankenhausaufenthalte aufgrund von klassischen Lungenentzündungen, während die Rate an Covid-19-assoziierten Krankenhausaufenthalten dramatisch angestiegen ...