Stellen Sie sich vor, der Ötzi wäre lebendig. Und hätte ein iPhone.

Der Mann aus dem Eis - einer von uns? Wäre Ötzi bei Instagram? Hätte er einen Handy-Daumen? Wären wir in seiner Welt überfordert? Ein Sprung zwischen den Zeiten - aus Anlass des 30. Jahrestages der Auffindung des Mannes aus dem Eis.

Es ist irgendwie ein berührender Anblick, wie er da so in seiner Kühlzelle liegt, bei exakt sechs Grad minus und 99 Prozent Luftfeuchtigkeit. Sie simulieren die Gegebenheiten an seinem Fundort im Gletscher perfekt. Die Haut ist nach Tausenden Jahren im Eis ledern und dunkel, der Körper abgemagert, der Ausdruck in seinem Gesicht scheint erschrocken und traurig. Exakt 30 Jahre ist es am 19. September her, dass der "Mann aus dem Eis" von deutschen Wanderern in den Südtiroler Bergen entdeckt wurde. ...