Stephen Hawking: Ein Genie, das die Welt bewegte

Astrophysiker Stephen Hawking wäre am Samstag 80 Jahre alt geworden. Der 2018 verstorbene Brite begeistert mit seiner Forschung zu schwarzen Löchern und dem Urknall noch heute.

Noch als 75-Jähriger betonte Stephen Hawking - obwohl schon jahrelang im Rollstuhl sitzend -, dass er an seinem Plan festhalte, ins Weltall zu fliegen. Denn das Weltall war es auch, das der am 8. Jänner 1942 geborene Brite jahrelang erforscht hatte. Hawking, studierter Mathematiker und Astrophysiker, galt als Koryphäe und genoss gleichzeitig Popstar-Status: Geboren als Sohn eines Tropenarztes und einer Wirtschaftswissenschafterin in Oxford, begeisterte er die Welt mit seinen Theorien: "Ich möchte das Universum ganz und gar verstehen. Ich möchte ...