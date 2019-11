Sprachforscher wehren sich nicht nur gegen den schlechten Ruf, den Dialekte haben. Auch in der Schule habe man damit keine Nachteile.

So einen Niedergang wie in Deutschland werden die Dialekte in Österreich vermutlich nicht erleben. In Norddeutschland sterben die Dialekte jedenfalls aus, wie der Salzburger Germanist Stephan Elspaß von der Universität Salzburg feststellt. Der Grund: Nur noch ältere Norddeutsche sprechen die ...