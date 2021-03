Die kommende Neumondnacht ist einem besonderen Anlass gewidmet.

Am 12. April 1961 verließ zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit ein junger Mann die Erde: Juri Gagarin umkreiste in etwas mehr als 100 Minuten im Raumschiff "Wostok 1" unseren Planeten. Zu seinen Ehren wird am 12. April "Yuri's Night" gefeiert. Das, was Juri Gagarin nach seinem Flug über die Erde sagte, ist von höchster Aktualität: "Im Raumschiff die Erde umkreisend, sah ich, wie wunderschön unser Planet ist. Lasst uns diese Schönheit beschützen und vergrößern, nicht zerstören!"

...