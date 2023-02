Sternenhimmel: Frühling in Sicht!

Am 20. März sind Tag und Nacht gleich lang - und das Frühjahr beginnt.

Der Sternenhimmel am 15. März: Im Osten dominieren die Zwillinge (vor allem die beiden hellsten Sterne Castor und Pollux) sowie der große Löwe. Später in der Nacht geht der Bärenhüter mit dem hellen Stern Arktur auf, gefolgt vom Sternbild Herkules: In diesem Sternbild befindet sich einer der schönsten Kugelsternhaufen des Nordhimmels, M13.

Wie schon die Monate vor ihm beginnt der März mit einem zunehmenden, fast schon vollen Mond: Am 7. März ist bereits Vollmond. Neumond findet am 21. März statt. Auf ihrer Bahn um die Sonne durchläuft die Erde im März einen wichtigen Punkt. Da aufgrund der Neigung der Erdachse zur Bahnebene der Sonneneinfall auf die Nord- und Südhalbkugel schwankt, kann man vier Punkte auf der Erdbahn definieren, welche speziell sind: jene, an denen entweder der Nord- oder der Südpol am meisten ...