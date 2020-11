Sternenhimmel im Dezember: Das Wunder von Jupiter und Saturn

So nahe wie dieses Jahr kamen sich die Planeten zuletzt vor 800 Jahren.

In der Mitte des Monats November wurden so manche Frühaufsteher von einem seltenen Himmelsereignis belohnt: Eine Feuerkugel zog quer über Österreich. Dabei handelt es sich einfach gesprochen um eine sehr große Sternschnuppe - diese werden von Staubkörnchen verursacht, während eine Feuerkugel entsteht, wenn ein größeres Objekt in der Erdatmosphäre verglüht.

Sternschnuppen werden auf weihnachtlichen Darstellungen gern mit dem Stern von Bethlehem in Verbindung gebracht. Dieser Stern hat die Astronomen seit vielen Jahrhunderten fasziniert, da nicht bekannt ist, ob ...