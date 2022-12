Sternenhimmel im Dezember: Schub für Missionen im Weltall

Der Dezember bietet Astronomen viel Dunkelheit, um den Sternenhimmel zu bewundern: Die Wintersonnwende ist der kürzeste Tag auf der Nordhalbkugel, Mitte des Monats werden die Geminiden erwartet - ein Meteoritenschauer mit bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde.

Der Monat November hatte gleich mehrere Höhepunkte für Raumfahrtbegeisterte zu bieten: Am 16. November fand der lange erwartete Start von "Artemis I" statt. Die Rakete brachte die Raumkapsel "Orion" auf den Weg zum Mond, wo sie am 21. November die größte Annäherung hatte. Bilder vom Vorbeiflug wurden live übermittelt und erinnerten an die berühmte Fotografie "Earthrise" des "Apollo 8"-Astronauten Bill Anders. Anfang Dezember soll die Raumkapsel wieder zur Erde zurückkehren und im Pazifik wassern. Dann werden die Experimente von Bord ...