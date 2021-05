Sternenhimmel im Juni: Der Mond schiebt sich vor

Der Sternenhimmel im Juni bietet etwa eine partielle Sonnenfinsternis.

Wer den Mondphasen aufmerksam folgt, hat sicherlich bemerkt, dass in der ersten Monatshälfte des Juni wieder Neumond ist - am 10. Juni. Neumond findet dann statt, wenn der Mond am Tageshimmel der Sonne am nächsten steht - was bedeutet, dass man den Mond selbst nicht beobachten kann. Manchmal kommt es vor, dass der Mond nicht nur sehr nah an der Sonne steht, sondern sich vor diese schiebt. Da, von der Erde aus gesehen, Mond und Sonne den gleichen Durchmesser haben, ...