Sternenhimmel im September: Annäherung an den fernen Neptun

Die Nächte werden länger, die Erde steht zwischen Sonne und Neptun.

Der Herbst hält nun deutlich Einzug, was sich in der Astronomie mit den längeren Nächten bemerkbar macht. Die Sonne ist jetzt auf ungefähr halbem Weg zwischen ihrem Höchststand und ihrem tiefsten Punkt. Am 22. September findet die Tag-und-Nacht-Gleiche statt: An diesem Tag ist es gleich lang hell wie dunkel.

Wie schon der August beginnt auch der September mit dem Mond im letzten Viertel. Er nimmt bis zum 7. September hin ab. Ab dem 13. September steht er wieder ...