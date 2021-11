Stickstoff-Feinstaub raubt Menschen jährlich 23 Millionen Lebensjahre

Feinstaub aus Stickstoff-Verbindungen kostete 2013 den Menschen weltweit 23,3 Millionen Lebensjahre, berechnete ein Forscherteam mit österreichischer Beteiligung.

Solche vorzeitigen Todesfälle verursachen außerdem einen Wohlstandsverlust von 429 Milliarden US-Dollar (362 Mrd. Euro), so die Wissenschafter im Fachmagazin "Science". Vor allem in der Landwirtschaft sollte man daher trachten, die Stickstoff-Emissionen zu senken, was man beim Verkehr bereits aufwendig geschah.

Von 1990 bis 2013 ist der Anteil von Feinstaub, der durch Stickstoff verursacht wird, von 30 auf 39 Prozent gestiegen, und die Anzahl der von reaktiven Stickstoff-Verbindungen geraubten Lebensjahre somit von 19,5 auf 23,3 Millionen, erklären die Forscher um Mark Sutton vom UK Centre for Ecology and Hydrology in Penicuik (Großbritannien). Die beiden Stickstoff-haltigen Verbindungsklassen Ammoniak (NH3) und Stickstoffoxide (NOx) sind neben Schwefeldioxid die bedeutendsten Ausgangsstoffe für Feinstaub (winzige Staubpartikel mit einem durchschnittlichen Durchmesser von 2,5 Mikrometern).

"NH3 kommt vorwiegend aus der Tierhaltung - vor allem Harnstoff im Urin der Tiere zersetzt sich leicht zu Ammoniak", erklärte Wilfried Winiwarter vom Internationalen Institut für Angewandte Systemanalyse (IIASA) in Laxenburg bei Wien der APA. Das Gas wird in den Ställen freigesetzt, wenn Gülle gelagert oder auf den Feldern ausgebracht wird, aber auch bei Weidetierhaltung. Die Emissionen kann man mindern, wenn man den Kontakt der Gülle mit der Luft gering hält, indem man etwa die Ställe häufig reinigt, Gülle-Lager abdeckt und sie rasch in den Boden einbringt. "Vermeiden sollte man auf jeden Fall das Ausbringen mittels Prallplatte, was ja ein Verstreuen der Gülle weit in die Luft bedingt", so der Forscher. Auch Kunstdünger-Verwendung mindert den Ammoniakausstoß der Landwirtschaft. "Eine verlässlich gute Maßnahme ist freilich immer die Minimierung der Mengen bei der Tierhaltung und beim Düngereinsatz", meinte Winiwarter.

"Stickstoffoxide entstehen hingegen vor allem bei Verbrennungsprozessen, insbesondere bei hohen Temperaturen", so der Forscher. Die Hauptschuldigen sind demnach Kraftwerke, der Verkehr, die Zementproduktion, und in geringeren Maßen Hausbrand und Waldbrände wie aktuell in Niederösterreich. Weil die Verbrennungsgase meist durch einen Schlot oder Auspuff müssen, könne man sie technisch gut aus den Abgasen entfernen, zum Beispiel mit einem Drei-Weg-Katalysator oder durch "DeNOx"-Anlagen wie dem "AdBlue-System" bei Dieselmotoren.

In der Vergangenheit wurde bereits viel investiert, um NOx-Emissionen zu reduzieren, so Winiwarter: "Maßnahmen wie der Drei-Weg-Katalysator sind durchaus aufwendig und mit Kosten verbunden, aber analoge Maßnahmen in der Landwirtschaft fehlen." Aus diesem Grund wäre es kostengünstiger und einfacher, die Stickstoff-Emissionen durch eine Reduktion von Ammoniak zu mindern, als durch weitere Minimierung der Stickstoffoxide-Ausstöße. "Aber diese Kosten müssten von jemandem getragen werden - das bedeutet entweder erhöhte Preise von Nahrungsmitteln oder größere, zielgerichtete Unterstützung durch die öffentliche Hand, wie sie durchaus angedacht, aber noch zu wenig umgesetzt wird", erklärte der Forscher.